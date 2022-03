Ucraina, Di Maio: “Se Ue compatta l’Italia non sarà in guerra” (Di martedì 1 marzo 2022) l’Italia rischia di entrare in guerra? “Se noi interveniamo in maniera compatta come Unione Europea e facciamo quello che ci viene chiesto di fare, l’Italia non sarà in guerra. L’Unione Europea compatta è la più grande potenza mondiale di pace“. “Con le sanzioni stiamo facendo collassare l’economia russa. Il rublo ha perso il 30% e la borsa di Mosca è chiusa da due giorni. Questo significa evitare una guerra che possa colpire il resto dell’Europa. l’Italia è impegnata per la pace, è Putin che vuole la guerra”. Nonostante l’impegno dell’Occidente per mediare, il presidente russo Vladimir Putin “con una sua lucida follia ha deciso di entrare in Ucraina, un paese che ha eletto Zelensky con il 73% dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 1 marzo 2022)rischia di entrare in? “Se noi interveniamo in manieracome Unione Europea e facciamo quello che ci viene chiesto di fare,nonin. L’Unione Europeaè la più grande potenza mondiale di pace“. “Con le sanzioni stiamo facendo collassare l’economia russa. Il rublo ha perso il 30% e la borsa di Mosca è chiusa da due giorni. Questo significa evitare unache possa colpire il resto dell’Europa.è impegnata per la pace, è Putin che vuole la”. Nonostante l’impegno dell’Occidente per mediare, il presidente russo Vladimir Putin “con una sua lucida follia ha deciso di entrare in, un paese che ha eletto Zelensky con il 73% dei ...

