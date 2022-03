Spunta la possibile novità di formazione per Napoli-Milan, torna dal 1?? (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli, dopo i due giorni di break concessi dal tecnico Luciano Spalletti, da domani sarà pronto a prepararsi in vista della sfida contro il Milan in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista nella vittoriosa trasferta contro la Lazio. novità sono previste invece per il centrocampo: Frank Zambo Anguissa, in attesa della Tac di domani, scalpita per un ritorno tra i convocati, anche se appare difficile una titolarità fin da subito. Chi potrebbe tornare titolare è invece Stanislav Lobotka: lo slovacco si candida a una maglia da titolare accanto a Fabian Ruiz e dovrebbe essere lui, stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino, l’unica novità che Spalletti ha in mente per la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Il, dopo i due giorni di break concessi dal tecnico Luciano Spalletti, da domani sarà pronto a prepararsi in vista della sfida contro ilin programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Lanon dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista nella vittoriosa trasferta contro la Lazio.sono previste invece per il centrocampo: Frank Zambo Anguissa, in attesa della Tac di domani, scalpita per un ritorno tra i convocati, anche se appare difficile una titolarità fin da subito. Chi potrebbere titolare è invece Stanislav Lobotka: lo slovacco si candida a una maglia da titolare accanto a Fabian Ruiz e dovrebbe essere lui, stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino, l’unicache Spalletti ha in mente per la ...

