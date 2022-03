Siri diventa “neutral gender”, con una voce né maschile né femminile (Di martedì 1 marzo 2022) Apple sta mettendo in atto delle politiche per andare a modificare la personalità ed il ruolo degli assistenti vocali. In particolare vorrebbe modificare le voci femminili, inserire voci neutre ed aumentare le risposte inerenti a temi di attualità. Siri avrà nuove opzioni, tra cui un assistente vocale neutro – ComputerMagazine.itApple ha sviluppato una nuova voce Siri, ora disponibile nelle versioni beta del suo software iOS 15.4, che non suona né maschile né femminile. La decisione di introdurre voci neutre rispetto al genere è dovuta alle critiche del gigante della tecnologia secondo cui gli assistenti digitali hanno storicamente rafforzato gli stereotipi di genere ingiusti. Per anni, osservatori ed esperti del settore hanno sostenuto che la creazione di assistenti vocali con nomi ... Leggi su computermagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Apple sta mettendo in atto delle politiche per andare a modificare la personalità ed il ruolo degli assistenti vocali. In particolare vorrebbe modificare le voci femminili, inserire voci neutre ed aumentare le risposte inerenti a temi di attualità.avrà nuove opzioni, tra cui un assistente vocale neutro – ComputerMagazine.itApple ha sviluppato una nuova, ora disponibile nelle versioni beta del suo software iOS 15.4, che non suona néné. La decisione di introdurre voci neutre rispetto al genere è dovuta alle critiche del gigante della tecnologia secondo cui gli assistenti digitali hanno storicamente rafforzato gli stereotipi di genere ingiusti. Per anni, osservatori ed esperti del settore hanno sostenuto che la creazione di assistenti vocali con nomi ...

