Short Track, Fisg replica a Fontana: "Frasi non condivise, non vogliamo alimentare polemica"

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dalla campionessa olimpica di Short Track nei 500m Arianna Fontana, ha replicato attraverso una nota: "La Federazione non condivide né la forma né la sostanza delle esternazioni di Arianna Fontana. La Fisg intende ribadire e sottolineare l'appoggio e la fiducia ai propri atleti ed allenatori oggetto delle accuse rivolte da Fontana a mezzo stampa. La posizione federale in merito all'intera vicenda è già stata espressa con chiarezza in occasione della conferenza stampa del presidente Gios dello scorso 18 febbraio e non vi è l'intenzione di alimentare ulteriormente una polemica che nuoce i diretti interessati così come l'intero movimento".

