**Roma: in corso sgombero alloggi Ater a San Basilio** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - E' in corso lo sgombero di quattro immobili Ater occupati nel quartiere romano di San Basilio. Lo sgombero, deciso dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e realizzato da Polizia, Carabinieri e Polizia locale, segue quelli delle settimane scorse, a Tor Bella Monaca, Ostia e San Basilio. Negli ultimi due casi erano stati liberati appartamenti in mano ai clan Marando, Pupillo, Spada e Di Silvio.

