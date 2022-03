“Rifugiati in 105 nell’appartamento dell’ambasciatore | è stato lui a salvarmi” | la fuga da Kiev dell’ex arbitro di A Luciano Luci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) La sveglia di soprassalto per i bombardamenti, lainterrotta dagli ingorghi di gente terrorizzata che cercava di mettersi in salvo. Poi il rifugio nell’ambasciata italiana, su e giù dal bunker per effetto delle sirene e infine l’estenuante percorso per arrivare in Italia. La fine dell’incubo per, 72 anni, exdi serie A e attuale designatore arbitrale nella massima serie ucraina, è finito alle 13,40, quando è uscito dal terminale degli arrivi dell’aeroporto fiorentino di Peretola, dopo essere sceso da un volo arrivato da Francoforte.era tra gli italiani bloccati aed è tra coloro che sono riusciti a scappare. Abbraccia la moglie Gianna, uno dei figli Stefano, sa che a Barberino di Mugello, dove ha casa, lo aspettano con ansia. ...