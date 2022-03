Non solo la Lazio, un altro club ci prova per il giocatore del Chelsea! (Di martedì 1 marzo 2022) La Lazio pensa già al futuro e programma le prossime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato. Uno dei ruoli su cui la società dovrà intervenire è quello del portiere, considerando che Strakosha è in scadenza e difficilmente rinnoverà il suo contratto. Kepa Arrizabalaga, Chelsea, Getty ImagesL’oggetto del desiderio di Sarri è sempre Kepa Arrizabalaga, già allenato dal tecnico toscano nell’anno al Chelsea. Il portiere spagnolo è ormai riserva fissa di Mendy ai Blues e la sua volontà è quella di cambiare aria per ritrovare la titolarità. Nei mesi scorsi, anche la stampa inglese aveva parlato della disponibilità del club londinese a cederlo in prestito, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Mail“, sul giocatore ci sarebbe da registrare anche la forte concorrenza del Newcastle. I Magpies sono alla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Lapensa già al futuro e programma le prossime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato. Uno dei ruoli su cui la società dovrà intervenire è quello del portiere, considerando che Strakosha è in scadenza e difficilmente rinnoverà il suo contratto. Kepa Arrizabalaga, Chelsea, Getty ImagesL’oggetto del desiderio di Sarri è sempre Kepa Arrizabalaga, già allenato dal tecnico toscano nell’anno al Chelsea. Il portiere spagnolo è ormai riserva fissa di Mendy ai Blues e la sua volontà è quella di cambiare aria per ritrovare la titolarità. Nei mesi scorsi, anche la stampa inglese aveva parlato della disponibilità dellondinese a cederlo in prestito, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Mail“, sulci sarebbe da registrare anche la forte concorrenza del Newcastle. I Magpies sono alla ...

