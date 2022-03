Moggi: il Napoli sembra la squadra più forte (Di martedì 1 marzo 2022) Su Libero Luciano Moggi analizza la giornata di campionato. Il Napoli, vincendo a Roma contro la Lazio (1-2), ha coronato il sogno di tornare in vetta ricostituendo così la coppia Napoli- Milan che all’inizio, e per tante giornate, aveva comandato, a pari punti, la classifica. E pensare che queste due sono state le squadre più tartassate dal Covid, dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. Ricordando la prima parte del campionato, quando la squadra campana, al completo, aveva la migliore difesa e il migliore attacco (e anche il miglior centrocampo), potremmo anche azzardare l’ipotesi che quella di Spalletti sia la formazione più forte di tutte, ora che può recuperare tutti i suoi giocatori e può finalmente allenarsi e pensare soltanto alla partita della domenica, essendo fuori da tutte le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Su Libero Lucianoanalizza la giornata di campionato. Il, vincendo a Roma contro la Lazio (1-2), ha coronato il sogno di tornare in vetta ricostituendo così la coppia- Milan che all’inizio, e per tante giornate, aveva comandato, a pari punti, la classifica. E pensare che queste due sono state le squadre più tartassate dal Covid, dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. Ricordando la prima parte del campionato, quando lacampana, al completo, aveva la migliore difesa e il migliore attacco (e anche il miglior centrocampo), potremmo anche azzardare l’ipotesi che quella di Spalletti sia la formazione piùdi tutte, ora che può recuperare tutti i suoi giocatori e può finalmente allenarsi e pensare soltanto alla partita della domenica, essendo fuori da tutte le ...

