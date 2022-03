LIVE Camila Giorgi-Garcia | Wta Lione 2022 in DIRETTA | Mladenovic sotto di un set contro Zhang! A seguire l’azzurra

Leggi su oasport

(Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Dopo la vittoria di Sorana Cirstea per 6-3 6-1Mariam Bolkvadze nel primo match di giornata, sono ancora in campo Kikie Shuai Zhang, con la cinese avanti 7-6 4-5. Atoccherà alche era in programma come terzo match di giornata ma non prima delle 15.30. 15.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida trae Caroline, valida per il primo turno del torneo singolare femminile dell’WTA 250 diin Francia Il programma del match trae Caroline– Il nuovo ...