L'articolo sulla vittoria (pubblicato per un errore) che svela i veri piani dello zar (Di martedì 1 marzo 2022) Nel testo, comparso il 26 febbraio sull'agenzia di stampa Ria Novosti, si legge: «L'Ucraina è tornata in Russia, l'epoca della diaspora del mondo russo sta volgendo al termine». E ancora: «Il dominio occidentale è finito»

