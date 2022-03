La regina Elisabetta è guarita dal Covid (e torna a farsi vedere in video) (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica pare abbia trascorso il pomeriggio con i Cambridge a Frogmore Cottage, adesso eccola partecipare - da remoto, ma con l’immancabile collana di perle - a due incontri istituzionali: a nove giorni dal tampone positivo, Sua Maestà sembra aver smaltito i sintomi (lievi) del virus. Il Giubileo di Platino può andare avanti Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica pare abbia trascorso il pomeriggio con i Cambridge a Frogmore Cottage, adesso eccola partecipare - da remoto, ma con l’immancabile collana di perle - a due incontri istituzionali: a nove giorni dal tampone positivo, Sua Maestà sembra aver smaltito i sintomi (lievi) del virus. Il Giubileo di Platino può andare avanti

