Joele replica alle accuse di Matteo per il flirt con Noemi | “Morto di fama”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 1 marzo 2022) In questi giorni si sta molto parlando di tre ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero,MilanFioravanti eBaratto. A scatenare il gossip sono stati alcuni video pubblicati sulle pagine Instagram di Amedeo Venza e Deianira Marzano in cui erano ripresiin atteggiamenti intimi. Sulla faccenda è immediatamente intervenuto l’ex tronista, il quale ha attaccato duramente il suo ex “collega”. Tra i due, dunque, è scoppiato un botta e risposta alquanto piccato. Vediamo cosa è successo. Le stoccate dicontroper ilconMilan eBaratto pare abbiano un. I due, infatti, sono stati immortalati in ...