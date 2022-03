I social contro la propaganda. Ma è la scelta giusta? (Di martedì 1 marzo 2022) Ci voleva un conflitto, uno alle porte di casa nostra e che colpisce proprio quell’Europa che pensava che la pace fosse uno status quo non negoziabile, per muoversi con decisione contro la macchina della guerra mediatica, il fratellino povero e ben poco considerato del cosiddetto quinto dominio della conflittualità: quello cibernetico. E tanto piccolo pare non essere, visto che le più grandi aziende di social media del mondo stanno correndo ai ripari, lottando contro il tempo per combattere un bombardamento senza uguali di non-informazioni polarizzate sospinte dal Cremlino con vari trucchi e trucchetti del digitale atti a muovere le strategie di creazione del consenso, di scoraggiamento dell’avversario e di manipolazione dell’opinione pubblica relativamente alla invasione dell’Ucraina: un bombardamento che ancora una volta mette al ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Ci voleva un conflitto, uno alle porte di casa nostra e che colpisce proprio quell’Europa che pensava che la pace fosse uno status quo non negoziabile, per muoversi con decisionela macchina della guerra mediatica, il fratellino povero e ben poco considerato del cosiddetto quinto dominio della conflittualità: quello cibernetico. E tanto piccolo pare non essere, visto che le più grandi aziende dimedia del mondo stanno correndo ai ripari, lottandoil tempo per combattere un bombardamento senza uguali di non-informazioni polarizzate sospinte dal Cremlino con vari trucchi e trucchetti del digitale atti a muovere le strategie di creazione del consenso, di scoraggiamento dell’avversario e di manipolazione dell’opinione pubblica relativamente alla invasione dell’Ucraina: un bombardamento che ancora una volta mette al ...

