Guerra Ucraina, “Russia non avanza verso Kiev” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – L’avanzata russa verso Kiev, descritta come un lunghissimo convoglio di mezzi militari che raggiunge 60 chilometri, “praticamente si trova dove era ieri”. E’ quanto affermano fonti del Pentagono, sottolineando che i russi al momento non avrebbero problemi di “carburante ed altri rifornimenti”, ma stanno mostrando segni relativi all’esaurimento delle scorte alimentari. Gli americani citano diverse ragioni che possono aver provocato la situazione di stallo delle forze russe, compresa una resistenza da parte delle forze ucraine molto più intensa del previsto. Secondo le fonti del Pentagono, è anche i possibile che i russi abbiano fermato volontariamente l’avanzata per poter “riassestarsi e rivalutare” l’azione e “cambiare la loro tattica”. Nel sesto giorno dell’invasione russa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – L’ta russa, descritta come un lunghissimo convoglio di mezzi militari che raggiunge 60 chilometri, “praticamente si trova dove era ieri”. E’ quanto affermano fonti del Pentagono, sottolineando che i russi al momento non avrebbero problemi di “carburante ed altri rifornimenti”, ma stanno mostrando segni relativi all’esaurimento delle scorte alimentari. Gli americani citano diverse ragioni che possono aver provocato la situazione di stallo delle forze russe, compresa una resistenza da parte delle forze ucraine molto più intensa del previsto. Secondo le fonti del Pentagono, è anche i possibile che i russi abbiano fermato volontariamente l’ta per poter “riassestarsi e rivalutare” l’azione e “cambiare la loro tattica”. Nel sesto giorno dell’invasione russa ...

