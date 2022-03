Guerra Ucraina, da Artemisia Onlus numero verde per assistenza psicosociale a donne e bambini (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un numero verde per dare un aiuto alle donne e ai bambini che in questo momento sta pagando il prezzo più alto del conflitto in Ucraina. Mariastella Giorlandino, presidente dell’Associazione Artemisia Onlus, insieme alla sua équipe di medici e psicologi, ha messo a disposizione della popolazione Ucraina, in particolar modo dei cittadini che versano in gravi difficoltà, il numero verde 800.967.510 e la propria email: info@associazioneArtemisia.it, “per offrire ascolto e assistenza psicosociale gratuita a donne e bambini ucraini che stanno vivendo drammatici episodi legati alla Guerra in atto, nonché ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Unper dare un aiuto allee aiche in questo momento sta pagando il prezzo più alto del conflitto in. Mariastella Giorlandino, presidente dell’Associazione, insieme alla sua équipe di medici e psicologi, ha messo a disposizione della popolazione, in particolar modo dei cittadini che versano in gravi difficoltà, il800.967.510 e la propria email: info@associazione.it, “per offrire ascolto egratuita aucraini che stanno vivendo drammatici episodi legati allain atto, nonché ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ilfattoblog : Guerra in Ucraina, il gas azero torna alla ribalta ma la Russia avrà ancora voce in capitolo - LVPVS3 : RT @ilmessaggeroit: Guerra Ucraina, Volvo sospende vendita di auto in Russia. È la prima casa automobilistica a farlo -