Guerra Ucraina, ambasciata Kiev Vaticano: "Russia vuole colpire Santa Sofia" (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, "secondo l'intelligence le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell'Unesco". Lo riferisce l'ambasciata Ucraina presso la Santa Sede in un tweet. La cattedrale dell'XI secolo, ricorda l'ambasciata dell'Ucraina presso la Santa Sede, è la "perla" dell'Ucraina. Quindi l'appello ai russi a "non commettere il crimine". "Sono giunte informazioni che le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sul santuario più importante del popolo ucraino dai tempi della Rus' di Kiev: la Cattedrale di Santa Sofia di Kyiv".

