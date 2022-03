Guerra informatica tra Russia e Ucraina, allerta per l’Italia (Di martedì 1 marzo 2022) La Russia ha attaccato l’Ucraina innanzitutto con una Guerra informatica e solo dopo ha poi messo in atto l’invasione con i propri mezzi militari in quella che è stata ed è un’aggressione insensata da parte di un dittatore. Nel terzo millennio non dovrebbero esistere più le guerre, ma sappiamo che la realtà ci mette di fronte alla piccolezza umana e alle sue follie con le scuse più disparate. Ogni conflitto inizia con l’attacco dei sistemi di comunicazione e, oggi, sono tutti collegati tramite Internet e in Russia di certo non mancano gli hacker. Qual è la differenza tra Hacker e Cracker: chi sono e cosa fanno Guerra informatica tra Russia e Ucraina Attacchi DDOS, phishing e malware iniettato nei modi più disparati sono solo alcune ... Leggi su pantareinews (Di martedì 1 marzo 2022) Laha attaccato l’innanzitutto con unae solo dopo ha poi messo in atto l’invasione con i propri mezzi militari in quella che è stata ed è un’aggressione insensata da parte di un dittatore. Nel terzo millennio non dovrebbero esistere più le guerre, ma sappiamo che la realtà ci mette di fronte alla piccolezza umana e alle sue follie con le scuse più disparate. Ogni conflitto inizia con l’attacco dei sistemi di comunicazione e, oggi, sono tutti collegati tramite Internet e indi certo non mancano gli hacker. Qual è la differenza tra Hacker e Cracker: chi sono e cosa fannotraAttacchi DDOS, phishing e malware iniettato nei modi più disparati sono solo alcune ...

