Guerra in Ucraina, profughi in arrivo nel Casertano (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Saranno accolti nei centri di accoglienza e nelle famiglie i cittadini ucraini in fuga dalla Guerra che arriveranno nel Casertano. E’ quanto prevede il piano di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Caserta, che ha per ora reperito cinquanta posti in due centri d’accoglienza straordinari del Casertano, strutture solitamente usate per l’accoglienza dei migranti e che di recente hanno ospitato i profughi afghani scappati dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani. L’altro binario dell’accoglienza, quello in cui avrà un ruolo attivo la società civile, vede come capofila la Caritas di Caserta, che coordinerà le altre Caritas del territorio e si occuperà di trovare famiglie disposte ad ospitare i profughi ucraini. Sono tanti inoltre gli ucraini residenti in città ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Saranno accolti nei centri di accoglienza e nelle famiglie i cittadini ucraini in fuga dallache arriveranno nel. E’ quanto prevede il piano di accoglienza predisposto dalla Prefettura di Caserta, che ha per ora reperito cinquanta posti in due centri d’accoglienza straordinari del, strutture solitamente usate per l’accoglienza dei migranti e che di recente hanno ospitato iafghani scappati dopo la presa di Kabul da parte dei Talebani. L’altro binario dell’accoglienza, quello in cui avrà un ruolo attivo la società civile, vede come capofila la Caritas di Caserta, che coordinerà le altre Caritas del territorio e si occuperà di trovare famiglie disposte ad ospitare iucraini. Sono tanti inoltre gli ucraini residenti in città ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - PATRIZIA953 : RT @masechi: ?? La Russia ha cominciato a colpire i centri di comunicazione, comando e controllo #Ucraina #Russia #Guerra - nerimatteo : RT @costa_costa1967: Qualcuno mi spiega perché la neutralità dell’Ucraina e la Crimea riconosciuta alla Russia sono due condizioni inaccett… -