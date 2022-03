Guerra in Ucraina, bombe sulla torre della Tv a Kiev e sul memoriale della Shoah (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre un convoglio di blindati di più di 60 chilometri marcia su Kiev, le forze armate russe colpiscono la torre della Tv della capitale Ucraina provocando almeno 5 vittime. Missili e bombe hanno colpito oggi il centro di Kharkiv, devastata la piazza della Libertà. Decine le vittime. Annunciato per domani il secondo round di colloqui russo-ucraini. È intanto in corso il trasferimento a Leopoli dell’Ambasciata d’Italia a Kiev per continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi che erano presenti a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Joe Biden di dare un messaggio «forte e utile» sull’invasione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre un convoglio di blindati di più di 60 chilometri marcia su, le forze armate russe colpiscono laTvcapitaleprovocando almeno 5 vittime. Missili ehanno colpito oggi il centro di Kharkiv, devastata la piazzaLibertà. Decine le vittime. Annunciato per domani il secondo round di colloqui russo-ucraini. È intanto in corso il trasferimento a Leopoli dell’Ambasciata d’Italia aper continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi che erano presenti a. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Joe Biden di dare un messaggio «forte e utile» sull’invasione ...

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - anfrasy : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… - accioclownery : RT @yleniaindenial1: ?? non date soldi a chi vuole fare dei rituali contro put1n e la guerra in Ucraina perché stanno lucrando in maniera ve… -