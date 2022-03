Giorgi subito fuori a Lione Live in tv il derby Trevisan-Cocciaretto

(Di martedì 1 marzo 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis – Camila, prima favorita del seeding, si fa rimontare dalla francese Garcia che conquista tutti gli ultimi nove giochi. Sfida tutta italiana tra Martina ed Elisabetta. Già al secondo turno Paolini, che attende la vincente di Korpatsch-Dodin

sparisce completamente dal campo nel terzo set.il break in apertura da parte di Garcia, mentre Camila lotta solo nel secondo game, arrivando ai vantaggi. La francese si salva ancora e ......il break in apertura. Camila accusa il colpo e sembra più essere in grado di reagire, così la sua avversaria ne approfitta per prendere il largo mediante un secondo break. A quel punto...Camila Giorgi subisce l'ennesima sconfitta di quest'inizio di stagione: la marchigiana perde all'esordio contro Caroline Garcia ed è costretta ad abbandonare il WTA 250 di Lione ...Prosegue il momento negativo di Camila Giorgi. Dopo le sconfitte al primo turno nei tornei di San Pietroburgo e Dubai, la marchigiana esce di scena immediatamente anche a Lione. L'azzurra, testa di se ...