Gf Vip | Fabrizio Corona ‘smaschera’ Sophie Codegoni | “È ancora innamorata di me”

La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato non poche emozioni. Prima l'eliminazione di Nathalie Caldonazzo, poi la nomination lampo e l'uscita dalla Casa di Alessandro Basciano che ha colto tutti di sorpresa. E proprio quest'ultimo, prima di abbandonare definitivamente il reality, è stato protagonista insieme a Sophie Codegoni di una discussione scatenata da Fabrizio Corona. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: lasciano la Casa Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano Il re dei paparazzi, infatti, ha rilasciato recentemente un'intervista a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, nella quale ha parlato della sua storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e Donne. I due, infatti, avrebbero avuto una relazione e – secondo ...

