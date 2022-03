Eni pronta a cedere quota in gasdotto Blue Stream con Gazprom (Di martedì 1 marzo 2022) "Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blue Stream (che collega la Russia alla Turchia), Eni intende procedere alla cessione della propria quota". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria connel(che collega la Russia alla Turchia), Eni intende proalla cessione della propria". Lo ...

Advertising

iconanews : Eni pronta a cedere quota in gasdotto Blue Stream con Gazprom - AleksL74 : #Eni pronta a cedere quota in gasdotto #BlueStream con #Gazprom.. - MilaOnder : Effetto sanzioni, dopo Shell, Bp, Total anche #Eni si sfila #Ucraina #UkraineRussiaWar @Agenzia_Ansa - EnergiaOltre : Intanto è prevista per oggi a Bruxelles una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri europei dell’Energia… - AnsaldoEnergia : RT @AnsaldoEnergia: Insieme a @EdisonNews e @eni abbiamo siglato un accordo per l’avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di i… -