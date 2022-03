Cybersicurezza e criptovalute | tra Russia e Ucraina è guerra di posizione

(Di martedì 1 marzo 2022) AGI - La scorsa settimana, tra il 22 e il 23 febbraio, sono stati individuati due malware: Cyclops Blink e HermeticWiper, attribuiti in modo molto rapido ad attori russi. Gli obiettivi erano soprattutto ucraini, ma questo non vuol dire che gli altri Paesi siano immuni. “È probabile che si verifichino ulteriori attacchi informatici contro le organizzazioni inche potrebbero involontariamente estendersi alle organizzazioni di altri Paesi”, hanno affermato in una nota Fbi e Cybersecurity e infrastructure security agency (Cisa). Le due organizzazioni hanno infatti diffuso una guida contro i cyberattacchi, raccomandando di “aumentare la vigilanza”. Anche il Computer Security Incident Response Team – Italia (Csirt), che già il 24 febbraio aveva comunicato che il malware Cyclops Blink era stato distribuito anche nel nostro Paese, consiglia “massimi controlli interni”. ...

