Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno live il 12 luglio a Palmanova (Di martedì 1 marzo 2022) VENDITTI & DE Gregori – Le due leggende della musica italiana in tour insieme fanno tappa a Palmanova Grandi novità nell'estate musicale di Palmanova, città patrimonio mondiale dell'umanità Unesco. Il prossimo 12 luglio (ore 21.00) la Piazza Grande della città stellata ospiterà un evento di livello musicale assoluto, che vedrà protagonisti sul palco due autentiche leggende della musica italiana: Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Una storia comune e diversa, quella dei due, entrambi capaci di segnare la canzone d'autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l'album "Theorius Campus" (1972), le loro carriere si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia… fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile tour che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Venditti e Francesco De Gregori e Venditti per la prima volta insieme in tour MILANO " Cinquant'anni dopo "Theorius Campus", album che registrarono insieme nel 1972, Antonello Venditti e Francesco De Gregori si ritrovano per un lungo tour estivo. Ad anticipare il tour Venditti & De Gregori ("Per dirimere la questione di quale dei nostri nomi dovesse stare davanti ...

"La storia siamo noi": De Gregori - Venditti, di nuovo insieme il 18 giugno allo stadio Olimpico di Roma e poi in tour Fra qualche mese accadrà: Antonello Venditti e Francesco De Gregori partiranno per il loro primo tour insieme, un'esperienza che assomiglierà molto a quella vissuta da Baglioni e Morandi nel 2015 dove cantavano singolarmente, ...

MILANO " Cinquant'anni dopo "Theorius Campus", album che registrarono insieme nel 1972,De Gregori si ritrovano per un lungo tour estivo. Ad anticipare il tour& De Gregori ("Per dirimere la questione di quale dei nostri nomi dovesse stare davanti ...Fra qualche mese accadrà:De Gregori partiranno per il loro primo tour insieme, un'esperienza che assomiglierà molto a quella vissuta da BaglioniMorandi nel 2015 dove cantavano singolarmente, ...