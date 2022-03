Anonymous ha dichiarato cyber guerra a Putin (Di martedì 1 marzo 2022) È arrivata anche la svolta punk della guerra: Anonymous. A combattere, questa volta, non ci sono solo eserciti di soldati e armi sul fronte di terra, ma anche smanettoni armati di tastiera e energy drink sul fronte, delicatissimo, dell’informatica e delle reti internet. Sono arrivate quindi le armate di Anonymous, il collettivo mondiale di hacker anarchici che giovedì ha ufficialmente dichiarato guerra a Vladimir Putin e ai suoi. ”The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government”: il collettivo di Anonymous è ufficialmente in cyber guerra contro il governo russo, si legge sul loro profilo Twitter. Da questa parte di occidente che guarda la guerra ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) È arrivata anche la svolta punk della. A combattere, questa volta, non ci sono solo eserciti di soldati e armi sul fronte di terra, ma anche smanettoni armati di tastiera e energy drink sul fronte, delicatissimo, dell’informatica e delle reti internet. Sono arrivate quindi le armate di, il collettivo mondiale di hacker anarchici che giovedì ha ufficialmentea Vladimire ai suoi. ”Thecollective is officially inwar against the Russian government”: il collettivo diè ufficialmente incontro il governo russo, si legge sul loro profilo Twitter. Da questa parte di occidente che guarda la...

