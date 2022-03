A Ragusa si è tenuto il convegno Libere – la comunità contro il femminicidio

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– Ha avuto luogo sabato scorso, a, presso il centro culturale di via Matteotti, il– Lail” che ha visto parte attiva nell’organizzazione il consigliere comunale 5 stelle Sergio Firrincieli e promosso in collaborazione tra il Comune, la Casa delle donne di, l’associazione italiana maestri cattolici, l’associazione Prometeo onlus e il centro antiviolenza “Work in progress”. Il tema cui era dedicato ilè stato affrontato grazie al supporto delle relazioni di Rita Palidda, docente di Sociologia all’Università di Catania, che si è soffermata sul tema “Parità, libertà e violenza sulle donne: un groviglio da sciogliere” e di Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine ...