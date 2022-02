WRC di Svezia | trionfo della Toyota di Rovanpera | ora leader in classifica

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Buon traguardo raggiunto al WRC 2022 per Kallee la. Grande vittoria inper il giovane finlandese, terza tra qulle a livello mondiale, con un successo significativo che lo pone anche al di sopra dei risultati del padre Harri, vincitore di un solo appuntamento iridato. Così, dopo aver sfiorato la vittoria nel primo appuntamento di Monte Carlo, perun gloriosocon. Non solo, con Esapekka Lappi terzo e Takamoto Katsuta quarto, laottiene ben tre piazzamenti nelle prime quattro posizioni. Con una media oraria che ha segnato il rally più velocestoria,si aggiudica l’attuale ruolo da. Cosa aspettarsi nei prossimi appuntamenti ...

Con la vittoria nel rally di, Kalle Rovanperä si è portato in testa al Mondiale. Avrebbe tutto il diritto di festeggiare questa sera, se questi fossero tempi normali. Purtroppo, non lo sono. La guerra tra Russia e ...... nella penisola scandinava si disputava il Rally di, dove la cosa è passata praticamente in ... Ma dale dalla sua comunità, non si è sentito molto. Tuttavia, un personaggio importante del ...Il Rally di Svezia è tornato con successo nel calendario del Campionato del mondo di rally dopo due anni di assenza. Rally complicato e difficile per il team M-Sport sopratutto dopo il grande successo ...Il Rally Svezia 2022 vede ergersi sul gradino più alto del podio il giovane pilota Kalle Rovanpera (classe 2000), che si aggiudica cosi il terzo successo in carriera. Il pilota della Yaris WRC si è ag ...