Una super Atalanta piega la Sampdoria: 4-0 al Gewiss Stadium (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'Atalanta cala il poker nel posticipo della 27ª giornata di Serie A: i bergamaschi hanno piegato la Sampdoria questa sera al Gewiss Stadium, portando a casa tre preziosi punti. Pasalic ha sbloccato il match al 6?, mentre poi Koopmeiners ha messo a segno una splendida doppietta, con una rete al 29? e una al 61?. Miranchuk, poi, al'86' ha chiuso definitivamente i giochi. Con questa vittoria l'Atalanta si allontana dalla Roma, mentre la Sampdoria resta al 15° posto in classifica.

