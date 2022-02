Advertising

infoitinterno : Un volo di dodici metri Muore dopo il rave party - TgrRaiSardegna : RT @TgrRai: #Sassari, ragazza 29enne cade da un parapetto dopo un rave party e muore. Dopo la festa durata tutta la notte, la giovane si er… - alinatede : RT @TgrRai: #Sassari, ragazza 29enne cade da un parapetto dopo un rave party e muore. Dopo la festa durata tutta la notte, la giovane si er… - TgrRai : #Sassari, ragazza 29enne cade da un parapetto dopo un rave party e muore. Dopo la festa durata tutta la notte, la g… - RenataRZargar : VERSI IN VOLO: DODICI RINTOCCHI di RENATA RUSCA ZARGAR -

Ultime Notizie dalla rete : volo dodici

Quotidiano.net

Carla Lallai, 31 anni, era di Muravera, nel Sud Sardegna. È morta dopo un rave party a Sassari Una disattenzione, forse la stanchezza, forse l'effetto debilitante di una notte di balli, rumore, alcol ...La nona dellereti in campionato di Tammy Abraham basta alla Roma per espugnare il Picco e battere lo ...si coordina da fuori area e colpisce il secondo palo della serata con un tiro al. Poi ...Una 31enne ha perso la vita a Sassari dopo una festa durata tutta la notte. Si è sdraiata a riposare su un parapetto, poi è precipitata nel vuoto ...Le tre squadre impegnate nella lotta per la permanenza in Serie A a dodici giornate dalla fine. Blucerchiati e Aquilotti dovranno mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione, il Grifone è chiamato ...