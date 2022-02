Ucraina: Serracchiani (Pd), 'dialogo Gomel non facile ma opportunità da cogliere' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - I colloqui di Gomel tra Russia e Ucraina sono "una opportunità che va colta. E' un bene che le parti si vedano e inizi un dialogo non facile. Non so se saranno proficui, ma bisogna tentare fino all'ultimo la strada della democrazia e della pace e evitare il continuo alzare l'asticella di una guerra drammatica". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Seracchiani a radio InBlu. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - I colloqui ditra Russia esono "unache va colta. E' un bene che le parti si vedano e inizi unnon. Non so se saranno proficui, ma bisogna tentare fino all'ultimo la strada della democrazia e della pace e evitare il continuo alzare l'asticella di una guerra drammatica". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Seracchiani a radio InBlu.

