Ucraina | BacheletOnu | oltre 100 civili uccisi tra cui 7 bambini

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che almeno 102, inclusi sette, sono statiinda quando la Russia ha lanciato la sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina BacheletOnu

RaiNews

L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che almeno 102 civili, inclusi sette bambini, sono stati uccisi inda quando la Russia ha lanciato la sua invasione cinque giorni fa, avvertendo che i numeri reali sono probabilmente molto più alti. 'La maggior parte di questi civili sono stati uccisi da armi ...L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che almeno 102 civili, inclusi sette bambini, sono stati uccisi inda quando la Russia ha lanciato la sua invasione cinque giorni fa, avvertendo che i numeri reali sono probabilmente molto più alti. 'La maggior parte di questi civili sono stati uccisi da armi ...Roma, 28 feb. (askanews) - L'Alto Commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che almeno 102 civili, inclusi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA. Crisi Russia-Ucraina, Biden: Putin potrebbe attaccare Kiev. Pronti a sanzioni ...