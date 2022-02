Ucraina | attesa per i negoziati Arrivano i primi profughi in Italia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) che vogliono ricongiungersi con parenti e amici Un nuovo giorno di scontri in, ma c’è la speranza di una soluzione diplomatica, Oggi, infatti, le delegazioni russa esi incontreranno per iniziare ie cercare di porre fine alla guerra. Intanto sono migliaia iin fuga. In, nella giornata di ieri, 27 febbraio, sono giunti ipullman dall’Ucrania. Un autobus con targae con a bordo donne, bambini e due uomini, di cui uno era l’autista, sono arrivati in territoriono, attraverso il confine di Fernetti (Trieste). Fernetti (#Trieste), pullman con 50 #fuggiti dall’#, perlopiù donne e bambini, giunto al confine con l’. Sono ...

...parte del personale della missione inIl personale della Missione speciale di monitoraggio (Smm) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) inè in..."Abbiamo convenuto che la delegazionesi sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino - bielorusso, vicino al fiume Pripyat", scrive su Telegram, ...Guerra Russia-Ucraina, è arrivato il giorno delle trattative per la pace. Forti le speranze, ma senza illusioni: le aspettative perché non ci si attende certo che Putin faccia ingranare la marcia ...«In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni». Lo ha twittatto nelle prime ore di lunedì 28 febbraio il ministero degli Esteri bielor ...