Tre storie di profughi dall' Ucraina che dobbiamo conoscere

"E' da quando sono piccolo che ho un incubo ricorrente. Io corro, sono inseguito da qualcuno ma non so chi sia. Provo a comporre un numero di telefono per chiedere aiuto ma lo sbaglio sempre, non riesco a ricordarlo per lo spavento. Poi mi sveglio e finisce tutto ma sono sudato, affaticato e la sensazione di tristezza che ho addosso mi accompagna tutto il giorno". Ramatullah è disperato. Nel giro di meno di un anno ha capito il perché di quel sogno terribile. A soli ventidue anni, lo scorso agosto, è stato uno dei ragazzi evacuati da Kabul dopo la presa del potere da parte dei talebani. Poteva sembrare abbastanza, vivere tutto quell'orrore. Poteva sembrare che il suo incubo ricorrente si fosse materializzato, per lasciare successivamente spazio alla speranza. Contrariamente a tanti giovani morti nel disperato tentativo di fuggire o comunque rimasti intrappolati in Afghanistan, ...

