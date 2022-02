Tra Kiev e Mosca il dialogo resta aperto | verso un secondo round di colloqui Putin | «Riconoscere la Crimea territorio russo»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono conclusi poco dopo le 17 italiane itra. I negoziati tra le due delegazioni si sono tenuti oggi, 28 febbraio, in una località segreta vicino al confine tra Ucraina e Bielorussia. La delegazione di, come anticipato nella giornata di ieri, ha richiesto l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina. Il presidenteVladimir, da parte sua, ha chiesto che lavenga riconosciuta comee che l’Ucraina venga «smilitarizzata» e assuma «uno status neutrale». I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la domanda di adesione all’Unione europea. 17.15 – Finiti i ...

Gli Stati Uniti e altri paesi (fra cui i membri dell'Unione Europea, il Regno Unito, il Canada, il Giappone) hanno proibito le transazioni con la Banca centrale e con il fondo sovrano della Federazione Russa. Roma, 28 feb. (askanews) - Il primo round di colloqui tenuto in Bielorussia tra le delegazioni di Russia e Ucraina si è concluso con la ...