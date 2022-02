Persona 4 Arena Ultimax: annunciato l’arrivo del Rollback Netcode (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grandi novità! È stato appena annunciato che il Rollback Netcode sarà implementato nel corso dell’anno nelle versioni PC e PlayStation®4 di Persona 4 Arena Ultimax™. Cos’è il Rollback Netcode?Il Rollback Netcode è una funzione che rende gli scontri online più fluidi possibili, a prescindere dalla connessione dei giocatori. Affronta vecchi amici e nemici nel P-1 CLIMAX e vivi il turbolento prosieguo pieno d’azione della storia di Persona 4 Golden™. Persona 4 Arena Ultimax™ è in arrivo su Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Steam® il 17 marzo! Prenota subito il gioco su Steam. Persona™ 4 Arena ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grandi novità! È stato appenache ilsarà implementato nel corso dell’anno nelle versioni PC e PlayStation®4 di™. Cos’è il?Ilè una funzione che rende gli scontri online più fluidi possibili, a prescindere dalla connessione dei giocatori. Affronta vecchi amici e nemici nel P-1 CLIMAX e vivi il turbolento prosieguo pieno d’azione della storia di4 Golden™.™ è in arrivo su Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Steam® il 17 marzo! Prenota subito il gioco su Steam.™ 4...

