Parigi-Nizza 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario delle 8 tappe (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva marzo e, come sempre, arriva il momento della Parigi-Nizza. La ‘corsa del sole’ è arrivata alla sua ottantesima edizione e partirà il prossimo 6 marzo per concludersi la domenica successiva, 13 marzo; assieme alla Tirreno-Adriatico, che si terrà quasi in contemporanea, sarà l’occasione per i corridori coinvolti di poter saggiare la propria condizione in vista dei grandi appuntamenti di primavera. Una startlist di tutto rispetto per la corsa francese: ci sarà il vincitore delle ultime due edizioni Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe), che lo scorso anno si ritrovò leader al termine dell’ultima tappa dopo le tante cadute di Primoz Roglic, che aveva praticamente dominato per tutta la settimana. Anche lo sloveno della Jumbo-Visma dovrebbe essere alla partenza di Mantes-la-Ville, in maglia Ineos-Grenadiers proveranno a dire la ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Arriva marzo e, come sempre, arriva il momento della. La ‘corsa del sole’ è arrivata alla sua ottantesima edizione e partirà il prossimo 6 marzo per concludersi la domenica successiva, 13 marzo; assieme alla Tirreno-Adriatico, che si terrà quasi in contemporanea, sarà l’occasione per i corridori coinvolti di poter saggiare la propria condizione in vista dei grandi appuntamenti di primavera. Una startlist di tutto rispetto per la corsa francese: ci sarà il vincitoreultime due edizioni Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe), che lo scorso anno si ritrovò leader al termine dell’ultima tappa dopo le tante cadute di Primoz Roglic, che aveva praticamente dominato per tutta la settimana. Anche lo sloveno della Jumbo-Visma dovrebbe essere alla partenza di Mantes-la-Ville, in maglia Ineos-Grenadiers proveranno a dire la ...

JUMBO VISMA. RIPARTE ANCHE ROGLIC: PER KUI FAUN ARDECHE E DROME CLASSIC Se Wour Van Aert riparte dal Belgio, Primoz Roglic ha scelto la Francia per iniziare la sua stagione 2022: domani e domenica lo sloveno della Jumbo Visma sarà impegnato infatti nella Faun Ardeche e ne ...

