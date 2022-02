SkyTG24 : Omicidio Ilenia Fabbri, due condanne all'ergastolo - fattoquotidiano : Omicidio di Ilenia Fabbri, ergastolo all’ex marito Claudio Nanni e a Pierluigi Barbieri - RADIOBRUNO1 : Ilenia Fabbri venne uccisa nella sua abitazione il 6 febbraio del 2021 #Ravenna #Faenza #IleniaFabbri #omicidio… - konlazeta : Omicidio di Ilenia Fabbri, la sentenza: due condanne all'ergastolo - PalermoToday : Omicidio Ilenia Fabbri, ergastolo per l'ex marito e il sicario -

. Nel processo che si aprirà contro il meccanico 54enne Claudio Nanni , inquadrato dall'...Fabbri è stata uccisa il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di Faenza, nel Ravennate. È ...condannati all' il marito e . Per la Procura di Ravenna sono mandante e esecutore del . La Corte di assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo per l'diFabbri l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, ritenuti dalla Procura mandante e esecutore del delitto, commesso a Faenza il 6 febbraio 2021. Risarcimento da 2 milioni alla ...Ilenia Fabbri, condannati all'ergastolo il marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri. Per la Procura di Ravenna sono mandante e esecutore del femminicidio. La Corte di assise di ...Omicidio Ilenia Fabbri, la Corte di Assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo l'ex marito Claudio Nanni e il sicario Pierluigi Barbieri ...