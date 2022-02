No! Il video del blindato che schiaccia un auto civile a Kiev non è del 2014 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nei primi giorni dell’invasione russa in Ucraina, il caso del blindato che schiaccia un auto civile nella capitale Kiev è stato oggetto di numerose discussioni che abbiamo trattato in due articoli di Open (qui e qui). C’è un altro aspetto di questa vicenda che è circolato sui social, ossia la teoria che si trattasse di un episodio avvenuto nel 2014 e non nel 2022. La fonte? Un tweet che non riportava alcuna prova. L’autore della fonte primaria dei sostenitori della teoria ha poi smentito chiedendo scusa per l’errore, ma ormai la voce è circolata. Per chi ha fretta Il 25 febbraio 2022 mattina un mezzo blindato ha schiacciato un auto civile nella città di Kiev. L’uomo a bordo è ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nei primi giorni dell’invasione russa in Ucraina, il caso delcheunnella capitaleè stato oggetto di numerose discussioni che abbiamo trattato in due articoli di Open (qui e qui). C’è un altro aspetto di questa vicenda che è circolato sui social, ossia la teoria che si trattasse di un episodio avvenuto nele non nel 2022. La fonte? Un tweet che non riportava alcuna prova. L’re della fonte primaria dei sostenitori della teoria ha poi smentito chiedendo scusa per l’errore, ma ormai la voce è circolata. Per chi ha fretta Il 25 febbraio 2022 mattina un mezzohato unnella città di. L’uomo a bordo è ...

