Live Atalanta-Sampdoria| 2-0 al termine del primo tempo | in gol Pasalic e Koopmeiners

Advertising

sportli26181512 : LIVE Atalanta-Samp 2-0: Koopmeriners raddoppia, Pasalic si divora il tris - Pall_Gonfiato : #Serie A - Il racconto dei primi 45 minuti del monday night tra #AtalantaSampdoria - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Atalanta Samp, raddoppio di Koopmeiners #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - OdeonZ__ : LIVE Atalanta-Samp 2-0: destro di Koopmeiners per il raddoppio - infoitsport : Atalanta - Sampdoria live - 28 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,e Sampdoria, match valido per la ...27 Pessina entra pericolosamente in area portando a spasso un paio di difensori avversari. Il tentativo di assist finisce poi nelle mani di Falcone. Poco dopo, errore in uscita di Ekdal di cui ...Il Milan pareggia a Salerno ma resta primo in classifica grazie al pari del Napoli a Cagliari e della vittoria del Sassuolo in casa dell'Inter. La Fiorentina piega l'Atalanta. Pareggi per la Juve nel ...L’Atalanta è, insieme al Genoa, una delle due squadre a non aver ancora subito un ko dopo aver trovato il vantaggio; più in generale i nerazzurri sono la squadra che ha perso meno punti da situazione ...