Lazio Napoli | super Insigne | «I tifosi tornano a inneggiare al capitano»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La buona prestazioni diinha fatto dimenticare i fischi della scorsa settimana Grandissima prestazione di Lorenzoin, autore del gol del momentaneo 0-1 e dell’assist per il definitivo 1-2. Una partita che ha permesso aldei partenopei di riconciliarsi con i suoiche lo avevano fischiato in Europa League contro il Barcellona. Per La Gazzetta dello Sport, è il migliore in campo con un 7 pieno: «Sempre nel vivo del gioco, scocca il destro secco dell’1-0 e spesso si accentra creando scompiglio. Dopo gli amari fischi di giovedì,torna aalche dà pure l’assist a Fabian». L'articolo proviene da Calcio News 24.