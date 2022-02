Guerra Ucraina-Russia, esplosioni a Kiev e Kharkiv. Al via oggi negoziati (Di lunedì 28 febbraio 2022) Guerra Ucraina-Russia, esplosioni sono state segnalate alle prime ore di oggi nella capitale Ucraina Kiev e a Kharkiv, seconda città del Paese, al quinto giorno dall’invasione russa. Lo ha riportato su Telegram il servizio statale ucraino per le comunicazioni, come riporta il Guardian. A Chernihiv un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città. Dal canto suo la BieloRussia si starebbe preparando all’invio di soldati in Ucraina che andrebbero a unirsi agli alleati russi. Il dispiegamento potrebbe iniziare già oggi, secondo le dichiarazioni di un funzionario dell’Amministrazione Usa riportate nelle ultime ore dal Washington Post. “E’ molto chiaro che Minsk ora è un’estensione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022)sono state segnalate alle prime ore dinella capitalee a, seconda città del Paese, al quinto giorno dall’invasione russa. Lo ha riportato su Telegram il servizio statale ucraino per le comunicazioni, come riporta il Guardian. A Chernihiv un missile avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città. Dal canto suo la Bielosi starebbe preparando all’invio di soldati inche andrebbero a unirsi agli alleati russi. Il dispiegamento potrebbe iniziare già, secondo le dichiarazioni di un funzionario dell’Amministrazione Usa riportate nelle ultime ore dal Washington Post. “E’ molto chiaro che Minsk ora è un’estensione ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - AntonelloxSe : RT @fdragoni: L'Ucraina non fa parte della #NATO quindi non abbiamo nessuna cazzo di scusa per giocare alla guerra. NO...NO...NO - Andrea__Rossi : RT @BarillariDav: La mia guerra si sta combattendo in Italia, non in Ucraina. Una guerra iniziata il 15 ottobre 2021, quando a milioni di i… -