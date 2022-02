Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination, cosa è successo lunedì 28 febbraio 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La data della finale del Grande Fratello Vip si avvicina e i concorrenti, in vista del 14 marzo, sono sempre più agguerriti. Hanno tutti un unico obiettivo: vincere, o quanto meno arrivare all’ultima puntata. E se Delia Duran e Lulù Selassié hanno già un posto assicurato, tutti gli altri sono in bilico e questa sera un altro vippone ha dovuto abbandonare il gioco, salutare gli amici e tornare a casa. Chi è stato eliminato al GF VIP Dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli, di cui ancora si parla nella casa del GF VIP, questa sera sono tre i concorrenti a rischio eliminazione. Stiamo parlando del nuovo arrivato Antonio Medugno, di Miriana Trevisan, che nel reality ha ritrovato l’amore in Biagio D’Anelli, e di Nathaly Caldonazzo, che ha subito mostrato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022) La data della finale delVip si avvicina e i, in vista del 14 marzo, sono sempre più agguerriti. Hanno tutti un unico obiettivo: vincere, o quanto meno arrivare all’ultima puntata. E se Delia Duran e Lulù Selassié hanno già un posto assicurato, tutti gli altri sono in bilico e questaun altro vippone ha dovuto abbandonare il gioco, salutare gli amici e tornare a casa. Chi èal GF VIP Dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli, di cui ancora si parla nella casa del GF VIP, questasono tre ia rischio eliminazione. Stiamo parlando del nuovo arrivato Antonio Medugno, di Miriana Trevisan, che nel reality ha ritrovato l’amore in Biagio D’Anelli, e di Nathaly Caldonazzo, che ha subito mostrato a ...

Advertising

ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - Monicavda83 : Grande Fratello non fate questi primi piani a Katia ???? grazie #gfvip - borrillo62 : RT @conteDartagnan: Una curiosità tanto per divagare…ma quelli del grande fratello vip da quanti cazzo di mesi stanno chiusi la dentro?glie… -