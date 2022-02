Giustizia | Prosperetti Consulta | ' su memoria vittime terrorismo e mafia urge normativa unica' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Trattare in modo così diverso chi ha sacrificato la propria vita per il dovere e le Istituzioni è veramente la più grave delle violazioni dell'articolo 3 della Costituzione, di quel principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui la Repubblica è e deve essere garante". Così intervenendo presso il Centro Studi Americani di Roma, alla presentazione del libro, 'Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati' il giudice costituzionale Giulioha commentato il caso di Antonino Giannola, presidente del Tribunale di Nicosia, primo magistrato ad essere assassinato il 26 gennaio 1960 in Italia. E' forte l'esigenza di unaorganica esul tema del riconoscimento e delladelledele della ...