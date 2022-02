Fiumicino, lavori in corso da Isola Sacra a Vignole: potenziato il sistema fognario (Di lunedì 28 febbraio 2022) «In questi giorni in più punti della città, in particolare Isola Sacra e Vignole, Acea Ato 2 sta potenziando le stazioni di pompaggio del sistema fognario che vanno verso i depuratori di Ostia e Parco Leonardo Il nuovo sistema di pompaggio è essenziale per sopperire in primis alle nuove utenze allacciate nelle due località in questi ultimi anni e per ammodernare il sistema in funzione già da molto tempo». Lo comunica in una nota l’Assessore ai lavori Pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022) «In questi giorni in più punti della città, in particolare, Acea Ato 2 sta potenziando le stazioni di pompaggio delche vanno verso i depuratori di Ostia e Parco Leonardo Il nuovodi pompaggio è essenziale per sopperire in primis alle nuove utenze allacciate nelle due località in questi ultimi anni e per ammodernare ilin funzione già da molto tempo». Lo comunica in una nota l’Assessore aiPubblici di, Angelo Caroccia. su Il Corriere della Città.

