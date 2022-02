Ciclismo, Strade Bianche femminile 2022: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Strade Bianche femminile 2022, ottava edizione della Women Elite toscana, va in scena sabato 5 marzo esattamente come la corsa maschile di cui ricalca alcuni dei passaggi sugli ormai classici sterrati senesi. Le atlete dovranno percorrere 136 chilometri con partenza e arrivo a Siena, arrivando in Piazza del Campo solo poche ore prima dei colleghi maschi. data, orariO E TV DELLA GARA MASCHILE orari, TV E streaming – La Strade Bianche Women Elite scatterà alle ore 9:15, con l’arrivo previsto tra le 13:00 e le 13:30. Non sono ancora ufficiali le notizie riguardo alla diretta tv della corsa femminile, le cui fasi decisive comunque potranno essere seguite sulle reti Rai ed Eurosport. ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) La, ottava edizione della Women Elite toscana, va in scena sabato 5 marzo esattamente come la corsa maschile di cui ricalca alcuni dei passaggi sugli ormai classici sterrati senesi. Le atlete dovranno percorrere 136 chilometri con partenza e arrivo a Siena, arrivando in Piazza del Campo solo poche ore prima dei colleghi maschi.O E TV DELLA GARA MASCHILE, TV E– LaWomen Elite scatterà alle ore 9:15, con l’arrivo previsto tra le 13:00 e le 13:30. Non sono ancora ufficiali le notizie riguardo allatv della corsa, le cui fasi decisive comunque potranno essere seguite sulle reti Rai ed Eurosport. ...

