Biathlon, Johannes Thingnes Bo interrompe la stagione: “Ho bisogno di una pausa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Johannes Thingnes Bo, campione di Biathlon, interrompe la propria stagione e non gareggerà nelle ultime tre tappe della Coppa del Mondo. Il norvegese, con quattro ori ed un bronzo, è stato l’atleta di maggior successo alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Queste le sue considerazioni: “Fisicamente e mentalmente lo scorso anno è stato molto impegnativo per quanto riguarda le misure del Covid-19 e i preparativi per i Giochi Olimpici. Non c’era spazio per una pausa più lunga dagli ultimi Giochi del 2018, quindi ora me ne prenderò una per essere preparato al meglio e altamente motivato per i prossimi quattro anni fino alle Olimpiadi del 2026”. Bö salterà le tappe finali della Coppa del Mondo a Kontiolahti, Finlandia, Otepaa, Estonia e Oslo, dove la stagione si concluderà il 20 ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022)Bo, campione dila propriae non gareggerà nelle ultime tre tappe della Coppa del Mondo. Il norvegese, con quattro ori ed un bronzo, è stato l’atleta di maggior successo alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Queste le sue considerazioni: “Fisicamente e mentalmente lo scorso anno è stato molto impegnativo per quanto riguarda le misure del Covid-19 e i preparativi per i Giochi Olimpici. Non c’era spazio per unapiù lunga dagli ultimi Giochi del 2018, quindi ora me ne prenderò una per essere preparato al meglio e altamente motivato per i prossimi quattro anni fino alle Olimpiadi del 2026”. Bö salterà le tappe finali della Coppa del Mondo a Kontiolahti, Finlandia, Otepaa, Estonia e Oslo, dove lasi concluderà il 20 ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon | Johannes Thingnes #Bo interrompe la stagione: 'Ho bisogno di una pausa' - FondoItalia : Biathlon - Johannes Thingnes Bø si ferma: 'Mi prendo una pausa e mi ricarico per il quadriennio verso Anterselva 20… - BiathlonAzzurro : Johannes Boe chiude in anticipo la sua stagione, non sarà al via delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo… - FondoItalia : Biathlon - Johannes Bø e compagni continueranno a isolarsi per evitare il covid: 'Lo dobbiamo a Marte Røiseland, è… -