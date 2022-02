Anastasia Kuzmina: “Mi sento inutile, una briciola” ma sta aiutando tante persone in Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anastasia Kuzmina con la voce rotta dall’emozione nello studio de La vita in diretta parla della sua Ucraina, delle persone care che vorrebbe portare via dalla guerra, del coraggio del suo popolo, di quello che sta cercando di fare. La ballerina di Ballando con le Stelle sa che parlarne è uno dei pochi mezzi che ha e che abbiamo per aiutare l’Ucraina. “Io ho tre nonni, mia zia e molti amici, alcuni ballerini, alcuni ex compagni di scuola e una mia amica con la quale sono cresciuta e che adesso ha lasciato la città, ci è riuscita ma ovviamente non dico per sicurezza dove sta andando. Riesco a mantenere il contatto con tutti perennemente ma certo ognuno reagisce in modo diverso…”. E’ evidente il dolore di Anstasia Kuzmina mentre pensa alla sua famiglia che è ancora a Kiev, agli amici, a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022)con la voce rotta dall’emozione nello studio de La vita in diretta parla della sua, dellecare che vorrebbe portare via dalla guerra, del coraggio del suo popolo, di quello che sta cercando di fare. La ballerina di Ballando con le Stelle sa che parlarne è uno dei pochi mezzi che ha e che abbiamo per aiutare l’. “Io ho tre nonni, mia zia e molti amici, alcuni ballerini, alcuni ex compagni di scuola e una mia amica con la quale sono cresciuta e che adesso ha lasciato la città, ci è riuscita ma ovviamente non dico per sicurezza dove sta andando. Riesco a mantenere il contatto con tutti perennemente ma certo ognuno reagisce in modo diverso…”. E’ evidente il dolore di Anstasiamentre pensa alla sua famiglia che è ancora a Kiev, agli amici, a ...

