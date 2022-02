Alessandro Basciano, sapete chi è la sua ex fidanzata? Prima amava lei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alessandro Basciano adesso ama Sophie ma nel suo passato ci sta una donna davvero importante che lo reso padre per la Prima volta di suo figlio: cerchiamo di conoscerla meglio. Ormai da tempo fa coppia fissa con Sophie Codegoni, i due giovani si sono conosciuto e innamorati dentro la casa più spiata d’Italia, eppure il giovane ha alle spalle un passato forse più complicato rispetto a quelli della sua età visto che è già padre di un figlio piccolo, nato dalla lunga relazione con la sua ex compagna con cui secondo ultime notizie sembra essere in rapporti idilliaci. screen tvMa Prima di ritrovarlo in Prima serata questa sera, approfondiamo proprio la conoscenza con la sua ex, si chiama Clementina Deriu ed è una nota influencer e modella, la loro relazione è durate per sei anni e ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 febbraio 2022)adesso ama Sophie ma nel suo passato ci sta una donna davvero importante che lo reso padre per lavolta di suo figlio: cerchiamo di conoscerla meglio. Ormai da tempo fa coppia fissa con Sophie Codegoni, i due giovani si sono conosciuto e innamorati dentro la casa più spiata d’Italia, eppure il giovane ha alle spalle un passato forse più complicato rispetto a quelli della sua età visto che è già padre di un figlio piccolo, nato dalla lunga relazione con la sua ex compagna con cui secondo ultime notizie sembra essere in rapporti idilliaci. screen tvMadi ritrovarlo inserata questa sera, approfondiamo proprio la conoscenza con la sua ex, si chiama Clementina Deriu ed è una nota influencer e modella, la loro relazione è durate per sei anni e ...

