Zelensky: "Pronti a dialogare in Paesi che non ci attaccano" (Di domenica 27 febbraio 2022) I negoziati tra ucraini e i russi ''avrebbero potuto svolgersi'' a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) I negoziati tra ucraini e i russi ''avrebbero potuto svolgersi'' a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyraggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in...

Advertising

TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad aiutare il presidente dell'Ucraina Zelensky a lasciare K… - Agenzia_Ansa : Gli Usa sono pronti ad aiutare il presidente ucraino Zelensky a lasciare Kiev, ma per ora lui ha rifiutato #ANSA - MediasetTgcom24 : Media Usa: 'Gli Stati Uniti pronti ad aiutare Zelensky a lasciare Kiev' #volodymyrzelensky #russe #statiuniti… - massimosab : RT @gallina_di: Zelensky: 'Pronti a dialogare in Paesi che non ci attaccano' ?? TOGLITI DAI COGLIONI @ZelenskyyUa - FabrizioHennig : #Zelensky: 'Pronti a dialogare ma non in Bielorussia' #Roma si offra come sede di trattativa..... #Draghi @ Dubai -