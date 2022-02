Von der Leyen: “Alcune banche russe fuori dal sistema Swift” (Di domenica 27 febbraio 2022) BRUXELLES – “Abbiamo deciso che la Russia dovrà pagare un prezzo senza precedenti per questa aggressione. Toglieremo il Paese dal sistema finanziario internazionale: ci sarà una risposta ancora più forte”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annunciando le nuove misure che la Ue vuole prendere nei confronti della Russia. “Proporrò le seguenti nuove misure: in primo luogo una serie di banche russe saranno tolte dal sistema Swift” ha detto von der Leyen, sottolineando in particolare la ferma intenzione di “bloccare gli asset finanziari di Putin”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 27 febbraio 2022) BRUXELLES – “Abbiamo deciso che la Russia dovrà pagare un prezzo senza precedenti per questa aggressione. Toglieremo il Paese dalfinanziario internazionale: ci sarà una risposta ancora più forte”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von derannunciando le nuove misure che la Ue vuole prendere nei confronti della Russia. “Proporrò le seguenti nuove misure: in primo luogo una serie disaranno tolte dal” ha detto von der, sottolineando in particolare la ferma intenzione di “bloccare gli asset finanziari di Putin”. L'articolo L'Opinionista.

